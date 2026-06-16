16. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz und weiteren Anträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung
Zeit:
Montag, 22. Juni 2026
,
14.15 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900
Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zur Stabilisierung der Beitragssätze sowie der Verbesserung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.