Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zur Stabilisierung der Beitragssätze sowie der Verbesserung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



