Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Designrechts

BT-Drucksache 21/6215(Dokument, öffnet ein neues Fenster)



Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Ausschusses.

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



