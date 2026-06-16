16. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zur Modernisierung des Designrechts
Zeit:
Montag, 22. Juni 2026
,
11.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Designrechts
BT-Drucksache 21/6215(Dokument, öffnet ein neues Fenster)
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Ausschusses.
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.