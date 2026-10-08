8. Oktober 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 12. bis 16. Oktober

Montag, 12. Oktober 2026

Mittwoch, 14. Oktober 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)