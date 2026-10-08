8. Oktober 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 12. bis 16. Oktober
Montag, 12. Oktober 2026
- 11.30 Uhr: Innenausschuss - Reform des Nachrichtendienstrechts(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600)
- 12.00 Uhr: Petitionsausschuss - Erhalt der steuerlichen Haltefrist für private Veräußerungsgeschäfte mit Kryptowerten & Stopp des geplanten Tierversuchsgesetzes(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 13.30 Uhr: Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Arbeit und Soziales - SGB-III-Modernisierungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 14.00 Uhr: Enquete-Kommission Corona - Bildungssystem und die junge Generation(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900)
- 15.00 Uhr: Haushaltsausschuss - Haushaltsbegleitgesetz 2027(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Mittwoch, 14. Oktober 2026
- 8.30 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Erstes Unternehmensstatistikreformgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 12.00 Uhr: Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat - Änderung des Konsumcannabisgesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 700)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 14.30: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - 12. GWB-Novelle(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 14.30 Uhr: Ausschuss für Kultur und Medien - MedienInvestG und zur Filmbranche(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 400)
- 16.00 Uhr: Ausschuss für Gesundheit - Gesetz für Daten & digitale Innovation im Gesundheitswesen (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300)
- 16.30 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Änderungen des Rechts der Wohn- und Geschäftsraummiete(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 17.30 Uhr: Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung - Schnelles Handeln in der Klimakrise(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).