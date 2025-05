Liveübertragung: Donnerstag, 22. Mai, 12 Uhr

Die erste Beratung des von der AfD-Fraktion angekündigten Gesetzentwurfes „zur Abschaffung des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtenabschaffungsgesetz – LkSAG) steht am Donnerstag, 22. Mai 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages. Für die erste Lesung sind 30 Minuten eingeplant. Im Anschluss erfolgt die Überweisung an die Ausschüsse. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/16.05.2025)