In einer Aktuellen Stunde hat der Bundestag am Freitag, 26. Juni 2026, über den jüngst veröffentlichten Bericht der Rentenkommission debattiert. Die Aussprache erfolgte auf Verlangen der Fraktion Die Linke.

Die mit Sachverständigen und Abgeordneten der Koalition besetzte Rentenkommission hatte am Dienstag, 23. Juni, ihren Bericht an die Bundesregierung übergeben. Darin werden eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherung der gesetzlichen Altersvorsorge empfohlen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, das Maßnahmenpaket in seiner Gesamtheit umsetzten zu wollen. (ste/26.06.2026)