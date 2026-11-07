Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen verlangt bessere Wettbewerbsbedingungen für mittelständische Betriebe (21/3047(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) und die Förderung des Umbaus einer klimaneutralen Wirtschaft. Dazu schlägt sie unter anderem eine Wärmepumpenoffensive (21/3317(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) für Privathaushalte und für Großprojekte vor. Im Bundestag sind dazu am Donnerstag, 15. Januar 2026, beide Anträge kontrovers diskutiert worden. Die Regierungsfraktionen sehen sich mit ihrem wirtschaftspolitischen Kurs auf dem richtigen Weg. Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag, die AfD, lehnte die Pläne der Grünen komplett ab.

Der Antrag zum Mittelstand erhielt in der Abstimmung lediglich die Stimmen der Grünen, die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD und die AfD stimmten dagegen, bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. Die Vorlage wurde ohne Beschlussempfehlung eines Ausschusses direkt abgestimmt. Die Forderungen zur Wärmepumpe wurden zur federführenden weiteren Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Grüne: P lanungssicherheit für Unternehmen und Privathaushalte

Sandra Stein (Bündnis 90/Die Grünen) begründete die Anträge mit Planungssicherheit, die sowohl Unternehmen wie auch Privathaushalte bräuchten. „Der Mittelstand steht für Stabilität und Innovation“, sagte Stein. Er sorge für Arbeits- und Ausbildungsplätze, aber er werde „von der Bundesregierung nicht ausreichend gestärkt, trotz Sonntagsreden, trotz Ankündigung“. Eine „starke, sozialökologische Marktwirtschaft“ könne es nur mit einem starken Mittelstand geben. „Wer Innovation will, muss kleine und mittlere Unternehmen befähigen“, forderte die Abgeordnete.

Ihr Parteikollege Alaa Alhamwi (Bündnis 90/Die Grünen) warnte vor der Wiederholung der gleichen Fehler, die in Deutschland bei der Solarindustrie gemacht worden seien und nun bei der E-Autoherstellung zutage träten, statt hierzulande würden diese Techniken nun im Ausland produziert. Bei der Wärmepumpenherstellung dürfe das nicht auch passieren. „Die Wärmepumpe ist keine Zwangsmaßnahme, sondern eine Zukunftstechnologie“, sagte er. Statt „Klarheit und Planungssicherheit“ gebe es „Verwirrung, und das kostet Arbeitsplätze, Investitionen und Innovation“.

SPD: Wärmepumpe kein Nischenprodukt

Dem schloss sich Helmut Kleebank (SPD) an. Die Wärmepumpe sei „längst kein Nischenprodukt mehr, sondern ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil“, weil damit dauerhaft niedrige Strompreise erreichbar würden. Durch die Wärmepumpentechnik seien in der Industrie in den letzten Jahren 75.000 Arbeitsplätze entstanden, mit einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Euro.

Zudem stünden hinter dieser Technologie „Hunderttausende Beschäftigte im Handwerk und bei den Energieversorgern“. Diese Wertschöpfung dürfe nicht an internationale Wettbewerber verloren gehen, warnte der Sozialdemokrat.

Union: Antrag der Grünen ist unglaubwürdig

Von Seiten der CDU/CSU-Fraktion wurde zwar anerkannt, dass die Wärmepumpe eine Zukunftstechnologie sei, doch die Forderungen der Grünen läsen sich laut Andreas Lenz (CDU/CSU) wie ein „Robert-Habeck-Gedächtnis-Antrag“. Das werde deutlich, weil im Antrag nur die Wärmepumpe vorkomme und keine andere Technologie. Dabei seien Pellet-Heizungen, die Holzenergie und die Fernwärme auch entscheidend.

Klaus Wiener (CDU/CSU) hielt den Grünen vor, in dreieinhalb Jahren Regierung mit einem Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck weder steuerliche Anreize noch Strompreiskompensation für mittelständische Betriebe „hinbekommen zu haben“. Für ihn sei der Antrag deshalb unglaubwürdig. Die aktuelle Bundesregierung „macht nun genau die Mittelstandspolitik, die die Ampel versäumt hat“, sagte Wiener.

Dafür bekam er Unterstützung von Daniel Bettermann (SPD), der aufzählte, was die schwarz-rote-Koalition bereits auf den Weg gebracht habe: Bürokratieabbau, Investitionen in die Infrastruktur, Wegfall der Gasspeicherumlage, Reduzierung der Netzentgelte und Technologieoffenheit. „Diese Regierung will, dass der Mittelstand erfolgreich den Strukturwandel meistern kann und hat deswegen diese grundlegenden Erleichterungen durchgesetzt“, sagte Bettermann.

AfD: Bürokratie trägt eine grüne Handschrift

Die AfD-Fraktion übte harsche Kritik. Enrico Komning (AfD) nannte den Antrag zum Mittelstand „einen Treppenwitz“, seien es doch die Grünen in Regierungsverantwortung gewesen, die „dem Mittelstand in den letzten Jahren mehr geschadet haben, und zwar vorsätzlich“. Der Großteil der in dem Antrag beklagten Bürokratie trage eine klare Handschrift, und „die ist grün“.

Nachhaltigkeitsberichte, Taxonomievorgaben, Energieeffizienznachweise, Klimabilanzen, Transformationspläne, ESG-Kriterien, Lieferketten-Sorgfaltspflichten, „das alles fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis einer Politik, die glaubt, man könne Wirtschaft verordnen“, sagte Komning.

Linke verweist auf Arbeitsbedingungen im Mittelstand

Agnes Conrad (Die Linke) erinnerte an die Arbeitsbedingungen im Mittelstand. Die Bundesregierung plane die Abwicklung des Acht-Stunden-Arbeitstages, dabei sei vor allem das Handwerk wichtig „für die Wärmewende“.

Der Antrag erkenne die Bedeutung zwar an, aber es fehlten Anmerkungen zu Arbeitsbedingungen, zur Ausbildung und Anwerbung von Fachkräften. „Schlechte Bezahlung und unattraktive Rahmenbedingungen“ führten eben zu „leeren Bewerberlisten bei vollen Auftragsbüchern“.

Erster Antrag der Grünen

Auf eine Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen für mittelständische Betriebe zielt der erste Antrag (21/3047(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) ab. Obwohl Millionen von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen arbeiteten, „die für regionale Wertschöpfung, Innovation und soziale Stabilität sorgen“, werde der Mittelstand von der Bundesregierung – „entgegen allen Ankündigungen – bislang nicht ausreichend in seiner zentralen Rolle für die ökologische und digitale Transformation sowie seiner wirtschaftlichen Bedeutung berücksichtigt“, argumentieren die Abgeordneten und fordern unter anderem, sofort und dauerhaft die Stromsteuer „für alle Betriebe und Haushalte auf das europäische Mindestmaß herabzusenken“.

Außerdem sollen Unternehmen beim Umstieg von fossiler Wärme „auf moderne, strombasierte Wärmeproduktion“ gezielt unterstützt werden.

Zweiter Antrag der Grünen

Die Grünen fordern außerdem eine „Wärmepumpenoffensive“ (21/3317(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Durch die „andauernde Unklarheit“ in Bezug auf die angekündigte „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ und Reform des Gebäudeenergiegesetzes habe die Bundesregierung in der Branche und bei den Verbrauchern große Verunsicherung erzeugt, was Investitionen, Kaufentscheidungen und die Weiterentwicklung des Marktes deutlich gehemmt habe, führen die Antragsteller aus.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine nationale Wärmepumpenstrategie zu entwickeln, „damit Deutschland einer der führenden Anbieter für Wärmepumpentechnologien bleibt“, das „Aufbauprogramm Wärmepumpe“ wiedereinzuführen und verlässlich zu finanzieren sowie die Vorgabe zum Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien im Paragrafen 71 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beizubehalten, „um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen“. (nki/hau/15.01.2026)