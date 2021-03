Straftaten an deutschen Bahnhöfen und in Zügen der DB AG

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 15.03.2021 (hib 333/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/27170). Die Bundesregierung soll darüber Auskunft erteilen, wie viele Straftaten an deutschen Bahnhöfen und in den Zügen der Deutschen Bahn AG im Jahr 2020 sowie in den letzten acht Jahren registriert wurden. Gefragt wird auch nach der Aufklärungsquote der genannten Straftaten.