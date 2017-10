Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert eröffnet am Donnerstag, 19. Oktober 2017, die Ausstellung „Innere Angelegenheiten“ mit Fotografien des 1947 in Aachen geborenen und 2004 verstorbenen Fotografen Dirk Reinartz. Die Eröffnung beginnt um 18 Uhr im Mauer-Mahnmal des Deutschen Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Wolfram Runkel, Redakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“ und Autor vieler Reportagen, für die Dirk Reinartz fotografierte, und die Kuratorin Kristina Volke geben eine Einführung in die Ausstellung, vom 20. Oktober bis 25. Februar 2018 jeweils dienstags bis sonntags zwischen 11 und 17 Uhr besichtigt werden kann.

„Verschiebung vertrauter Bildwelten“

Die Ausstellung zeigt Serien aus der Zeit vor und nach dem Mauerfall und erinnert damit nicht nur an einen großen Fotografen, sondern auch an eine Zeit, die von radikalen Umbrüchen, großen Hoffnungen und der Verschiebung vertrauter Bildwelten geprägt war. Reinartz hatte seine Karriere als jüngster Reportagefotograf in der Redaktion der Illustrierten „Stern“ begonnen. An der Folkwangschule in Essen ausgebildet, war er von 1977 bis 1982 Teil der Fotografengruppe VISUM. Seine Arbeiten erschienen in allen großen Zeitschriften, darunter in „Life“, der Spiegel, in den Magazinen der Süddeutschen Zeitung und der „Zeit“ oder in der Kunstzeitschrift „Art“.

Ein Schwerpunkt seiner fotografischen Arbeit bestand in der Auseinandersetzung mit der politischen und mentalen Situation in Deutschland dies- und jenseits der innerdeutschen Grenze. Dafür arbeitete er mit Redakteuren und Autoren und vermochte es immer, durch seine Bilder eine eigene, vom Text unabhängige Erfahrungseben zu eröffnen.

Das Mauer-Mahnmal des Bundestages ist über den Eingang des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses an der Spree am Schiffbauerdamm in Berlin-Mitte, gegenüber dem Reichstagsgebäude, zu erreichen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (vom/12.10.2017)