Liveübertragung: Dienstag, 12. Dezember, 14.10 Uhr

Die Fraktion der FDP will die Bürgerrechte verbessern. Die Abgeordneten wollen dazu am Dienstag, 12. Dezember 2017, dem Bundestag zur ersten Beratung den Gesetzentwurf zur Stärkung der Bürgerrechte vorlegen. Der Entwurf soll im Anschluss zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden. Die 45-minütige Debatte beginnt voraussichtlich um 14.10 Uhr. (eis/08.12.2017)