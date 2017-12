Liveübertragung: Mittwoch, 13. Dezember, 11.35 Uhr

Die erste Fragestunde des Bundestages in der neuen Wahlperiode beginnt am Mittwoch, 13. Dezember 2017, ab etwa 11.30 Uhr. Sie soll 45 Minuten dauern und direkt an die Regierungsbefragung anschließen. Die Fragen werden nach den Geschäftsbereichen der jeweils für die Beantwortung zuständigen Bundesministerien aufgerufen. (vom/08.12.2017)