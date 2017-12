Liveübertragung: Dienstag, 12. Dezember, 15.40 Uhr

Die Zustimmung des Vertreters der Bundesrepublik Deutschland in Brüssel zur Verlängerung der Zulassung zur Anwendung des Herbizids Glyphosat am 27. November 2017 hat ein Nachspiel im Bundestag. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, die FDP und Die Linke legen am Dienstag 12. Dezember 2017, jeweils Anträge zur ersten Beratung vor, die im Anschluss an den Hauptausschuss überwiesen werden sollen. Die 45-minütige Aussprache beginnt voraussichtlich um 15.40 Uhr.

Die Grünen fordern, den Glyphosatausstieg jetzt einzuleiten. In die gleiche Richtung zielt die Vorlage der Linksfraktion ab, die glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel in Deutschland verbieten will. Die Abgeordneten der FDP fordern die Bundesregierung hingegen auf, eine nationale Strategie für den Umgang mit dem Herbizid-Wirkstoff vorzulegen. Glyphosat ist weltweit einer der am meisten eingesetzten Wirkstoffe im Bereich des Pflanzenschutzes zur Verhinderung von unerwünschtem Pflanzenwuchs in der Kulturpflanzenproduktion. (eis/08.12.2017)