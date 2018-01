Liveübertragung: Freitag, 19. Januar, 9.50 Uhr

Die AfD-Fraktion will, dass für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine Altersfeststellung vorgeschrieben wird. Dazu hat sie einen Antrag (19/471) vorgelegt, den der Bundestag am Freitag, 12. Januar 2018, 45 Minuten lang beraten wird. Der Antrag soll im Anschluss zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.



Feststellungen über eine mögliche Volljährigkeit sollen verbindlich vorgeschrieben werden, wenn die „behauptete Minderjährigkeit augenscheinlich nicht gegeben ist“ oder „Volljährigkeit entgegen eigener Behauptungen möglich ist“, schreibt die Fraktion.

„Inakzeptables Schadensausmaß“

Zur Begründung heißt es, mehrere Zehntausend unbegleitete minderjährige Ausländer, die vorgäben, minderjährig zu sein, tatsächlich aber volljährig seien, verursachten jährliche Kosten von rund 3,5 Milliarden Euro bundesweit und seien sowohl vor strafrechtlicher Verfolgung weitgehend als auch vor Abschiebung vollständig geschützt.



Dieser Personenkreis verursache volkswirtschaftliche Schäden – einschließlich der durch ihre hohe Kriminalitätsrate verursachten Schäden an Sachen, Eigentum, Leib und Leben der Bürger. Dieser Schaden habe inakzeptable Ausmaße angenommen, heißt es in dem Antrag. (vom/18.01.2018)