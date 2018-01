Ohne Debatte sollen am Donnerstag, 18. Januar 2018, die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gewählt werden. Grundlage der Abstimmung ist eine Vorlage gemäß den Artikeln 1 und 2 des Gesetzes über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. (eis/11.01.2018)