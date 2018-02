Liveübertragung: Freitag, 23. Februar, 10.50 Uhr

Die FDP will die „Handlungsfähigkeit der gemeinsamen europäischen Außenpolitik verbessern und die Rolle der Hohen Vertreterin stärken“. Über einen Antrag mit diesem Titel (19/822) debattiert der Bundestag am Freitag, 23. Februar 2018, erstmalig. Mit Hohe Vertreterin ist Federica Mogherini gemeint, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Für die Aussprache stehen 45 Minuten zur Verfügung. Anschließend wird die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Ob dabei der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union oder der Auswärtige Ausschuss die Federführung übernimmt, ist noch offen.



„EU-Außenbeauftragte stärken“

Die FDP plädiert für eine europäische Außenpolitik auf einem Guss. Die EU-Außenbeauftragte müsse für alle zentralen Bereiche der europäischen Außenpolitik zuständig sein, besonders für die europäische Nachbarschaftspolitik. Auch müsse sie diplomatischen Freiraum erhalten, um noch stärker außenpolitisch wirken zu können.



Die EU müsse in außen- und sicherheitspolitischen Fragen entscheidungsfähiger werden, betont die Fraktion. Es müsse deshalb geprüft werden, ob die Zahl der Entscheidungen innerhalb der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden, erhöht werden kann. Dies würde die Handlungsfähigkeit der EU steigern und die Möglichkeiten zur Blockade durch einzelne Mitgliedstaaten reduzieren, heißt es in dem Antrag. (sas/vom/21.2018)