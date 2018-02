Der Bundestag debattiert in eine Aktuellen Stunde über Erinnerungskultur und rechtsextremistische Angriffe.

Liveübertragung: Freitag, 23. Februar, 13.05 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 23. Februar 2018, auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Aktuellen Stunde über das Thema „Demokratie und Erinnerungskultur in Deutschland angesichts rechtsextremistischer Angriffe“. Die Aussprache wird als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen. (vom/20.02.2018)