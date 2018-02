Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten mit Ausnahme Großbritanniens tagen am 23. Februar in Brüssel.

Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 9 Uhr

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt am Donnerstag, 22. Februar 2018, im Bundestag eine Regierungserklärung zu der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Großbritanniens am 23. Februar 2018 in Brüssel ab. (vom/15.02.2018)