Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 10.50 Uhr

Über einen Antrag, mit dem die AfD-Fraktion die Vollverschleierung im öffentlichen Raum verbieten will, debattiert der Bundestag am Donnerstag, 22. Februar 2018. Für die Aussprache sind 45 Minuten vorgesehen. Anschließend wird die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Ob der Innenausschuss oder der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz die Federführung übernehmen, ist noch offen. (sas/07.02.2018)