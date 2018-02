Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 15 Uhr

Die Fraktion Die Linke will die Eigenanteile in Pflegeheimen senken und Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten. Über einen entsprechenden Antrag berät das Plenum am Donnerstag, 1. März 2018, eine Dreiviertelstunde lang in erster Lesung. Danach wird die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung übernimmt voraussichtlich der Ausschuss für Gesundheit. (nal/23.02.2018)