Liveübertragung: Freitag, 16. März, 10.30 Uhr

Die AfD-Fraktion fordert die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Ein dazu vorgelegter Antrag wird am Donnerstag, 15. März 2018, eine Dreiviertelstunde lang in erster Lesung debattiert. Anschließend soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden.



Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer. Seit 1998 werden 5,5 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuerschuld als Solidaritätszuschlag erhoben. Erstmals für ein Jahr befristet eingeführt wurde er 1991 zur Finanzierung der Kosten der deutschen Vereinigung. Seit 1995 wird er unbefristet erhoben. Sein Aufkommen steht dem Bund zu. (hau/06.03.2018)