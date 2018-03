Liveübertragung: Mittwoch, 21. März, 18.50 Uhr

Die Bundesregierung will die Beteiligung der Bundeswehr an der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (Minusma), die bis Ende April 2018 befristet ist, um 13 Monate bis Ende Mai 2019 verlängern. Dazu hat sie einen Antrag (19/1098) vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag, 22. März 2018, in erster Lesung debattieren und anschließend zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überweisen wird.

Bis zu 1.100 Soldaten im Einsatz

Statt wie bisher bis zu tausend sollen dann bis zu 1.100 Soldatinnen und Soldaten in dem westafrikanischen Land eingesetzt werden können. Die Personalobergrenze soll auch vorübergehend überschritten werden können.

Die Aufgaben des deutschen Kontingents betreffen Führungs-, Verbindungs-, Beobachtungs- und Beratungsaufgaben, Schutz- und Unterstützungaufgaben, Aufklärung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Lufttransport einschließlich Verwundetenlufttransport und bei Bedarf Luftbetankungen für französische Streitkräfte sowie Ausbildungshilfe für Angehörige der Vereinten Nationen in Minusma-Hauptquartieren.

Regierung: Stabilisierung wichtiges Ziel der Afrikapolitik

Die Bundesregierung beziffert die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Zeit vom 1. Mai 2018 bis 31. Mai 2019 auf voraussichtlich rund 268,6 Millionen Euro. Sie bezeichnet die Stabilisierung Malis als einen Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region und als wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregierung.

Als Kernland der Sahelzone spiele Mali eine Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung der gesamten Sahel-Region, nicht zuletzt aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters von Herausforderungen wie Terrorismus, organisierter Kriminalität, irregulärer Migration und Schleusertätigkeiten. (vom/16.03.2018)