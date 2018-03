Liveübertragung: Mittwoch, 21. März, 20.40 Uhr

Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller (CSU), gibt am Mittwoch, 21. März 2018, eine Regierungserklärung zur Arbeit seines Ministeriums in dieser Wahlperiode ab, an die sich eine Aussprache anschließt. Für Regierungserklärung und Aussprache sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen. (sas/16.03.2018)