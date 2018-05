Liveübertragung: Dienstag, 15. Mai, 10 Uhr

Die erste Lesung des Bundeshaushalts 2018 beginnt am Dienstag, 15. Mai 2018, um 10 Uhr mit einer Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Der Minister bringt den Entwurf der Bundesregierung für das Haushaltsgesetz 2018 (19/1700) und den Finanzplan des Bundes für die Jahre 2017 bis 2021 (19/1701) in den Bundestag ein. Für die Einbringung sind 50 Minuten vorgesehen, ehe sich eine Allgemeine Finanzdebatte anschließt.

Ausgaben von 341 Milliarden Euro geplant

Der Haushaltsentwurf sieht Ausgaben und Einnahmen von 341 Milliarden Euro vor, das sind 11,9 Milliarden Euro mehr als für das Jahr 2017. Vorgesehen ist, dass der Bund im Haushaltsjahr 2018 keine Kredite zur Deckung von Ausgaben aufnimmt, die sogenannte „schwarze Null“ also bestehen bleibt.

Größter Einzelplan bleibt der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit 139,76 Milliarden Euro, das sind 2,18 Milliarden Euro mehr als 2017. Es folgen die Budgets des Bundesverteidigungsministeriums mit 38,49 Milliarden Euro (plus 1,49 Milliarden Euro) und des Bundesverkehrsministeriums mit 27,65 Milliarden Euro (minus 264,09 Millionen Euro). Die Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre summieren sich auf 91,22 Milliarden Euro, von denen 33,39 Milliarden Euro auf den Verkehrsetat und 26,28 Milliarden Euro auf den Verteidigungsetat entfallen.

Steuereinnahmen von fast 319 Milliarden Euro erwartet

Kleinste Einzeletats sind die der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit 17,77 Millionen Euro (plus 2,38 Millionen Euro), des Bundesrates mit 30,44 Millionen Euro (plus 1,95 Millionen Euro) und des Bundesverfassungsgerichts mit 30,81 Millionen Euro (minus 752.000 Euro).

Größter Einzeletat bei den Einnahmen ist der der Allgemeinen Finanzverwaltung, in dem unter anderem die Steuereinnahmen verbucht werden. Er umfasst 326,53 Milliarden Euro mit einem Zuwachs gegenüber 2017 von 10,77 Milliarden Euro. Die erwarteten Steuereinnahmen summieren sich auf 318,96 Milliarden Euro, das sind 17,93 Milliarden Euro mehr als 2017. Die zweitmeisten Einnahmen sind beim Verkehrsetat angesiedelt mit sechs Milliarden Euro (plus 382,91 Millionen Euro), gefolgt vom Etat für Arbeit und Soziales mit 2,04 Milliarden Euro (plus 53,85 Millionen Euro). (sas/09.05.2018)