Liveübertragung: Dienstag, 15. Mai, 14.20 Uhr

Über die Etatplanung des von Svenja Schulze (SPD) geleiteten Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Einzelplan 16) beraten die Abgeordneten am Dienstag, 15. Mai 2018, 105 Minuten lang in erster Lesung.

Weniger Ausgaben aufgrund geänderter Zuständigkeiten

Die Regierung plant in ihrem Haushaltsentwurf für 2018 (19/1700) für dieses Ressort Ausgaben in Höhe von 1,97 Milliarden Euro. Das sind 3,65 Milliarden Euro weniger als 2017, als es noch 5,62 Milliarden Euro waren. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Bereich Wohnungsbau und Stadtentwicklung, der in der vergangenen Wahlperiode beim Umweltministerium angesiedelt war, nun Haushalt des Ministeriums für Inneres, Bau und Heimat zu finden ist. (sas/09.05.2018)