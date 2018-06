Der Stand der Forschung und Technik auf dem Gebiet der Quantencomputer ist Thema eines Fachgespräches im Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages. Die Sitzung unter Vorsitz von Jimmy Schulz (FDP) beginnt am Mittwoch, 6. Juni 2018, um 16 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Sitzungsaal E 300.

Fragen der Abgeordneten

Die Abgeordneten interessiert unter anderem, welche Position im internationalen Vergleich Deutschland und Europa hinsichtlich der Grundlagenforschung, anwendungsorientierter Forschung, technischer Entwicklung, sowie der Entwicklung möglicher Geschäftsmodelle einnehmen. Auch die Positionen Chinas und der USA sollen eingeschätzt werden.

Bewertet werden sollen zudem die möglichen gesellschaftlichen Chancen oder gesellschaftlichen Herausforderungen durch Quantencomputing. Aber auch die Frage über den richtigen Zeitpunkt regulatorischer Anforderungen soll beantwortet werden. Zudem sollen Szenarien entworfen werden, die praktische Anwendung in dem Bereich beschreiben. Nicht zuletzt wollen die Parlamentarier wissen, ob sich Deutschland als wesentlicher Hersteller von Quantencomputing-Hardware etablieren kann. (eis/01.06.2018)

Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2018, 16 Uhr bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Raum E 300

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: ada@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zur Sitzung muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Sachverständigen

Dr. Stephan Ritter, TOPTICA Photonics AG

Prof. Dr. Frank Wilhelm-Mauch, Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Marian Margraf, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Hendrik Bluhm, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Prof. Dr. Dr. h. c. Johannes Buchmann, Technische Universität Darmstadt

Prof. Dr. Stephanie Wehner, QUTech, Delft University of Technology

Prof. Dr. Winfried Hensinger, University of Sussex