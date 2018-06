Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Juni 2018, einen von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf „zur Anpassung der abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ (19/2665) nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Zwei gesetzlich verantwortliche Elternteile für jedes Kind

Mit dem Gesetzentwurf soll die gesetzliche Fiktion, wonach der Ehemann der Mutter automatisch der zweite rechtliche Elternteil des Kindes ist, auf die Ehefrau der Mutter erweitert werden. Damit sollen alle Kinder, die in einer Ehe geboren werden, von Geburt an zwei gesetzlich in Verantwortung stehende Elternteile erhalten.

Die neue Regelung eröffne darüber hinaus die Möglichkeit der Mutterschaftsanerkennung entsprechend der Vaterschaftsanerkennung nach Paragraf 1592 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Damit will die Fraktion Kinder, die in eine lesbische Partnerschaft hineingeboren werden, mit solchen, die in eine heterosexuelle Partnerschaft hineingeboren werden, im Abstammungsrecht gleichstellen. Fehlende oder unzureichende rechtliche Beziehungen eines Kindes zu einem Elternteil benachteiligten das Kind und erzeugten Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten, heißt es im Gesetzentwurf. (hau/15.06.2018)