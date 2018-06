Liveübertragung: Donnerstag, 14. Juni, 15.45 Uhr

„G7-Gipfel in Kanada – Deutschlands Einsatz für eine robuste und regelbasierte Weltordnung" lautet der Titel einer einstündigen vereinbarten Debatte des Bundestages am Donnerstag, 14. Juni 2018. Im kanadischen Charlevoix in der Provinz Québec hatten sich am 8. und 9. Juni 2018 die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) zum jährlichen Gipfeltreffen versammelt. (vom/12.06.2018)