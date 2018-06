Liveübertragung: Freitag, 15. Juni, 12.30 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 15. Juni 2018, in erster Lesung einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ (19/2593). Nach einstündiger Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

„300.000 zusätzliche Arbeitsstellen schaffen“

Die Linke fordert die Bundesregierung auf, für 300.000 zusätzlich zu schaffende Arbeitsstellen ein Programm „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ einzuführen, um Langzeiterwerbslosen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Diese Arbeitsstellen sollten grundsätzlich allen Erwerbslosen offen stehen, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind, mit Ausnahme von unter 25-Jährigen, bei denen Ausbildung und Qualifizierung im Vordergrund stehe.

„Ausreichende Grundfinanzierung sicherstellen“

Der Bund sollte nach dem Willen der Linken eine ausreichende Grundfinanzierung pro Arbeitsplatz sicherstellen, indem er durch einen sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer die Mittel für das Arbeitslosengeld II, für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung und die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge für die Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpolitik in Form öffentlich geförderter Beschäftigung nutzbar macht.

Zugleich sollen die Kommunen mit einem Zukunftsprogramm von Bund, Ländern und Kommunen im Umfang von 120 Milliarden Euro für Infrastruktur und öffentlichen Daseinsvorsorge entlastet und finanziell gestärkt werden. (hau/14.06.2018)