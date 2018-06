Mit der Vernehmung des früheren Bundesanwalts Bruno Jost setzt der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) seine Zeugenbefragungen fort. Jost war als Sonderbeauftragter des Berliner Senats 2017 mit Ermittlungen zum Umgang der Behörden mit dem späteren Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri befasst gewesen und zu alarmierenden Befunden gelangt. In der Sitzung am Donnerstag, 14. Juni 2018, sind überdies zwei Beamte des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz als Zeugen geladen, die über internationale Kooperation zur Terrorismusabwehr Auskunft geben sollen. Die öffentliche Vernehmung beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Berliner Paul-Löbe-Hauses.

Den Zeugen Jost hatte der Berliner Senat Ende März 2017 beauftragt, der Frage nachzugehen, ob der verheerende Anschlag auf dem Breitscheidplatz möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn die zuständigen Behörden energischer gegen Amri vorgegangen wären. Zu diesem Zeitpunkt hatte in Nordrhein-Westfalen (NRW) der für die damalige rot-grüne Landesregierung tätige Sonderermittler Bernhard Kretschmer gerade sein Gutachten vorgelegt und darin die Frage klar verneint. Nach seinem Urteil hatten sich zumindest in NRW Polizei, Justiz, Geheimdienste und Ausländeramt keine schwerwiegenden Versäumnisse vorzuwerfen.

„Es gab grobe Fehler“

Jost, der im Juli 2017 einen Zwischenbefund und Mitte Oktober dann den Abschlussbericht präsentierte, kam zu einem entschieden anderen Ergebnis. „Es gab grobe Fehler, die nicht hätten vorkommen dürfen“, und zwar bei den Zuständigen sowohl in Berlin als auch in Nordrhein-Westfalen, lautete sein Fazit. Es hätte zumindest eine „reelle Chance“ gegeben, Amri aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er die Gelegenheit hatte, sein Attentat zu begehen, wenn die Behörden angemessen reagiert und den „Hintern bewegt“ hätten, meinte Jost. Unter den 14 Straftaten, die verschiedene Staatsanwaltschaften Amri während dessen Aufenthalts in Deutschland zur Last legten, hatten nach seiner Einschätzung drei das Potenzial für einen Haftbefehl.

Dem Berliner Landeskriminalamt bescheinigte der Sonderbeaufttragte „katastrophale“ Arbeitsbedingungen. Besonders unverständlich sei, dass Amri in Berlin nur unter der Woche tagsüber observiert, und die eigentlich bis Oktober 2016 genehmigte Überwachung bereits im Juni beendet worden sei. Zudem seien die damit betrauten Beamten nicht über Amris Verstrickung in den Drogenhandel, also in einen überwiegend nächtlich betriebenen Gelderwerb, informiert gewesen, weswegen sie eine rund um die Uhr organisierte Beschattung wohl entbehrlich gefunden hätten. Vergleichbare Kommunikationspannen zwischen beteiligten Dienststellen und Beamten ereigneten sich nach Josts Feststellungen in großer Zahl.

Zwei weitere Zeugen

Scharfen Widerspruch erntete der Sonderbeauftragte damals von Polizeigewerkschaftern. Der Untersuchungsausschuss wird von ihm wie in der Vorwoche bereits von dem einstigen nordrhein-westfälischen Sonderermittler Kretschmer erfahren wollen, wie er zu seinen Erkenntnissen und Bewertungen gelangte. Als Zeugen geladen sind außer Jost auch ein Vertreter des Bundeskriminalamtes (BKA), Kriminaldirektor Axel Kühn, sowie ein leitender Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Gilbert Siebert.

Kühn ist als Referatsleiter im BKA zuständig für unter anderem Grundsatzfragen und internationale Zusammenarbeit. Die bevorstehende Vernehmung ist nicht sein erster Auftritt vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Kühn leitete von November 2011 bis Ende 2015 eine Ermittlergruppe des BKA, die nach der Enttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) die Mordserie des rechtsextremen Terror-Trios nochmals aufarbeiten sollte. Im November 2016 berichtete er darüber dem NSU-Ausschuss.

EU-Zusammenarbeit in Staatsschutz-Angelegenheiten

Siebert leitet beim Verfassungsschutz ein Referat, dessen Funktion in der Öffentlichkeit indes nicht bekannt werden soll. Mit dem Fall Amri waren weder Kühn noch Siebert direkt befasst. Sie sollen den Abgeordneten die Strukturen der EU-Zusammenarbeit in Angelegenheiten des Staatsschutzes erklären. Ihre Vernehmung dient ähnlich den einleitenden Expertenanhörungen dem Zweck, dem Ausschuss „Kontextwissen“ zu verschaffen.

In nichtöffentlicher Sitzung möchten die Abgeordneten den Tunesier Mohammed Ali D. hören, einen Weggefährten und Mitbewohner Amris. Er wartet nach einer Verurteilung wegen Rauschgifthandels und einer Kneipenschlägerei in der Justizvollzugsanstalt Moabit auf seine Abschiebung. Ob sein Auftritt zustande kommt, stand zunächst nicht fest. (wid/07.06.2018)

Zeit: Donnerstag, 14. Juni 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 13. Juni, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen

Bruno Jost, Bundesanwalt a. D.

Axel Kühn, Kriminaldirektor, Bundeskriminalamt

Gilbert Siebert, Bundesamt für Verfassungsschutz