CDU/CSU und SPD haben einen Entwurf zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vorgelegt (19/2509), den der Bundestag am Freitag, 8. Juni 2018, in erster Lesung beraten und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen hat. Im Innenausschuss findet am Montag, 11. Juni, eine zweistündige öffentliche Anhörung dazu statt. Die zweite und dritte Beratung ist bereits für Freitag, 15. Juni, vorgesehen.

Die Koalitionsfraktionen wollen das jährliche Gesamtvolumen der staatlichen Mittel, das allen Parteien insgesamt ausgezahlt werden darf (absolute Obergrenze) von derzeit 165 auf 190 Millionen Euro ab dem Jahr 2019 anheben. Dazu solle Paragraf 18 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes geändert werden. Die Staatsleistungen für Wahlkreisbewerber nach dem Bundeswahlgesetz und für politische Vereinigungen nach dem Europawahlgesetz sollen angehoben und an künftige Anhebungen der Höhe der Parteienfinanzierung gekoppelt werden. (vom/08.06.2018)