Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (19/2438) ist am Montag, 11. Juni 2018, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Die Sitzung unter Vorsitz von Andrea Lindholz (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

„Fairen Interessenausgleich“

Den sogenannten subsidiären Schutz erhalten Personen, deren Asylantrag zwar mangels Verfolgung abgewiesen wurde, deren Leben oder Gesundheit aber im Herkunftsstaat bedroht wird. Sie sind daher keine Asylberechtigten, erhalten aber einen befristeten Schutz vor Abschiebung. Der Status des subsidiär Schutzberechtigten kann (unter Umständen auch mehrmals) verlängert werden, wenn bei Ablauf der Befristung die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen.

Laut Regierung besteht kein individueller Anspruch subsidiär Schutzberechtigter, die zunächst ein nur befristetes Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet haben, auf Familienzusammenführung in einem bestimmten Staat. Ist das Recht auf Familienleben berührt, müssen laut Gesetzentwurf die besonderen Umstände der betroffenen Personen berücksichtigt und mit dem legitimen Interesse des Staates an der Steuerung von Zuwanderung in einen „fairen Ausgleich“ gebracht werden.

Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Der Gesetzentwurf regelt näher, unter welchen Voraussetzungen ab dem 1. August 2018 ausländische Familienangehörige der Kernfamilie zu subsidiär Schutzberechtigten in das Bundesgebiet nachziehen können. Nach dem neuen Paragrafen 36a des Aufenthaltsgesetzes solle sowohl die individuelle Lebenssituation des in Deutschland lebenden subsidiär Schutzberechtigten als auch des im Ausland befindlichen Familienangehörigen berücksichtigt werden. Die Begrenzung des Familiennachzugs auf 1.000 nachziehende Angehörige der Kernfamilie im Monat entspreche der Personenzahl, zu deren Übernahme sich die Bundesregierung gegenüber Italien und Griechenland verpflichtet habe.

Die Begrenzung des Nachzugs sei so bemessen, heißt es weiter, dass die Integration gelingen kann und die Aufnahmesysteme der staatlichen Institutionen die Aufnahme und Integration bewältigen können. Die Neuregelung enthalte zudem Fallgruppen, für die der Familiennachzug in der Regel ausgeschlossen bleibt. Ehen, die erst nach der Flucht aus dem Herkunftsland geschlossen wurden, sollen in der Regel nicht zum Familiennachzug berechtigen.

Aufenthaltserlaubnis in Einzelfällen

Gleiches gelte, wenn die Ausreise des subsidiär Schutzberechtigten kurzfristig zu erwarten ist oder es sich um Personen handelt, die schwerwiegende Straftaten begangen haben oder bei denen es sich um sogenannte Gefährder handelt. Die Regierung will ferner den Anreiz verringern, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls auf die gefährliche Reise nach Deutschland vorgeschickt werden.

Neben dem begrenzten Familiennachzug gebe es weiterhin die Möglichkeit, dass bei dringenden humanitären Gründen Familienangehörige in Einzelfällen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten oder im Rahmen von Aufnahmeprogrammen des Bundes oder der Länder berücksichtigt werden. Mit dem Gesetzentwurf will die Regierung zudem die Voraussetzungen schaffen, um die Anzahl derjenigen, die aus Gründen des Familiennachzugs zu Personen mit humanitärem Aufenthaltstitel in das Bundesgebiet einreisen, statistisch zu erfassen. Außerdem solle der Familiennachzug zu Personen generell versagt werden, die die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit in der Bundesrepublik gefährden. (vom/05.06.2018)

Zeit: Montag, 11. Juni 2018, 14 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des Ausschusses anmelden (E-Mail: innenausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.