Der Bundestag hat zu Beginn der Plenarsitzung am Freitag, 29. Juni 2018, nach einstündiger Aussprache einen Antrag des Bundesfinanzministeriums (19/2961) zu den Finanzhilfen zugunsten Griechenlands angenommen. Dabei geht es um mittelfristige, schuldenbezogene Maßnahmen im Rahmen der vierten und letzten Überprüfung des Anpassungsprogramms des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). 410 Abgeordnete stimmten für den Antrag, 226 dagegen, es gab sieben Enthaltungen.

Antrag des Bundesfinanzministeriums

Damit hat der Bundestag zugestimmt, die zusätzliche Zinsmarge (step-up-margin) auf die Schuldenrückkauftranchen der Darlehen des vorläufigen Euro-Rettungsschirms EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) ab dem Jahr 2018 abzuschaffen. Dazu müssen die Bedingungen der bestehenden Finanzhilfefazilität geändert werden. Die zusätzliche Zinsmarge ist in der Finanzhilfevereinbarung mit Griechenland vorgesehen.

Zustimmung fand damit auch, dass der rechnerische Gegenwert der Zentralbankgewinne aus dem Halten griechischer Staatsanleihen ab dem Bundeshaushalt 2018 weiterhin aus dem Bundeshaushalt an Griechenland abgeführt wird. Die 2014 aus dem Bundeshaushalt an den EMS geleistete Zahlung solle an Griechenland weitergeleitet werden.

Kreditlaufzeiten sollen verlängert werden

Schließlich billigte der Bundestag, dass die Bedingungen der bestehenden Finanzhilfefazilität geändert werden, um die maximale durchschnittliche gewichtete Laufzeit der EFSF-Kredite um zehn Jahre zu verlängern und den Tilgungsbeginn bis 2033 zu verschieben. Bei den EFSF-Krediten stimmte der Bundestag der Zinsstundung um zehn Jahre bis 2032 zu.

Zur Begründung schreibt das Ministerium, das ESM-Anpassungsprogramm für Griechenland ende am 20. August 2018. Die Auflagen der vierten Programmüberprüfung und damit auch das Programm insgesamt seien erfolgreich umgesetzt worden. Die Eurogruppe halte eine letzte Kredittranche von 15 Milliarden Euro für sachgemäß. Damit soll auch der Aufbau eines Liquiditätspuffers unterstützt werden. (vom/29.06.2018)