Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit den Kohlenstoffdioxidemissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Die Sitzung unter Vorsitz von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt am Mittwoch, 27. Juni 2018, um 12 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich bis 15 Uhr. (vom/18.06.2018)

Die Sitzung wird am Mittwoch, 27. Juni, ab 14 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Mittwoch, 27. Juni 2018, 12 Uhr bis 15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

