Mit einem Appell an die junge Generation, Europa nicht für selbstverständlich zu halten, sondern sich für Europa zu engagieren, hat sich Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble am Montag, 25. Juni 2018, in Warschau an die Studenten des renommierten Europa-Kollegs gewandt.

Plädoyer für Reformen der EU-Institutionen

Der Bundestagspräsident war Gast bei der traditionellen Feier zum Abschluss des Studienjahrgangs am Europa-Kolleg in Warschau-Natolin. Zusammen mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki diskutierte er auf dem Podium vor internationalen Studierenden, die sich hier unter anderem auf die Arbeit in europäischen Institutionen und im Bereich der internationalen Beziehungen vorbereiten.

Er plädierte für Reformen der EU-Institutionen, die zu einer größeren Effizienz Europas beitragen würden. Dadurch könne Europa transparenter und verständlicher für die Menschen in den Mitgliedstaaten werden. „Sie können Europas Integration nur dann vorantreiben, wenn Sie das Vertrauen der Menschen gewinnen“, sagte Schäuble.

„Europa als Kontinent der offenen Grenzen bewahren“

In welchen Bereichen braucht Europa dringend Reformen? Welche Errungenschaften der europäischen Integration sollen unbedingt bewahrt werden? Diese Fragen standen im Fokus der Warschauer Diskussion. „Wir müssen Europa als Kontinent der offenen Grenzen bewahren“, meinte der Bundestagspräsident. Aber „wenn wir offene Grenzen innerhalb Europas wollen, müssen wir die Situation an den Außengrenzen besser steuern“. Migration sei eine der größten Herausforderungen für die globale Stabilität. Solidarität mit den Staaten an Europas Außengrenzen sei unabdingbar und liege im Interesse aller.

„Wir müssen unsere europäischen Werte verteidigen – menschlich sein, aber auch vernünftig“, fügte Schäuble mit Blick auf die Migrationsfrage hinzu. Und Meinungsverschiedenheiten über die Interpretation der europäischen Werte sollten im respektvollen Dialog ausgetragen werden, so seine Empfehlung.

„Gemeinsame europäische Werte achten“

Der respektvolle Umgang miteinander in Europa – mehrfach sprach sich der Bundestagspräsident in der polnischen Hauptstadt dafür aus. Dabei gelte es, die gemeinsamen europäischen Werte zu achten und zu respektieren und Meinungsverschiedenheiten auf Augenhöhe miteinander auszutragen.

Das Europa-Kolleg (College of Europe) in Natolin am Rande von Warschau wurde 1992 gegründet und ist Teil des College of Europe mit Sitz in Brügge. Es bietet ein zehnmonatiges Studienprogramm für etwa 120 junge Leute aus ganz Europa, das aus Seminaren und Vorlesungen über EU-Institutionen, Recht, Wirtschaft und Politik besteht. Es bereitet sie auf eine Tätigkeit im Bereich der europäischen Zusammenarbeit und Integration vor.

Treffen mit Sejm -Marschall Marek Kuchciński

Am Rande seines Besuches im Europa-Kolleg traf der Bundestagspräsident seinen polnischen Amtskollegen, Sejm-Marschall Marek Kuchciński. Dieser äußerte sein Bedauern darüber, dass er das für den 20. Juni geplante deutsch-polnische Präsidiumstreffen auf dem Hambacher Schloss Woche aus technischen Gründen habe absagen müssen.

Der Sejm-Marschall interessierte sich im Gespräch insbesondere für die Arbeit des Europaausschusses im Bundestag und des Verbindungsbüros des deutschen Parlaments in Brüssel. (rub/25.06.2018)