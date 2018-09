In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause wird sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) mit der Einreise des späteren Attentäters Anis Amri nach Deutschland befassen und sich erstmals auch der Rolle des Verfassungsschutzes zuwenden. Dazu sind für Donnnerstag, 13. September 2018, zwei Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg sowie eine Sachbearbeiterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) als Zeugen geladen. In Freiburg hatte sich Amri, der am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz mit einem gekaperten Lastwagen den bisher verheerendsten radikalislamischen Anschlag in Deutschland verübte, im Sommer des Vorjahres als Asylbewerber gemeldet. Die öffentliche Vernehmung beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Die Vorgeschichte des Asylbewerbers Amri

Die Abgeordneten werden zunächst Polizeioberkommissar Eckhard Knack von Revier Freiburg-Nord anhören, dann die Verfassungsschützerin Lia Freimuth sowie schließlich den Ersten Oberamtsanwalt Ulrich Riesterer von der Freiburger Staatsanwaltschaft. Knack hatte am 6. Juli 2015 Amris Personalien unter dem Namen „Anis Amir“ aufgenommen und routinemäßig Anzeige wegen unerlaubter Einreise erstattet. Diese Anzeige landete auf dem Schreibtisch Riesterers, der als Amtsanwalt für die Bearbeitung geringfügiger Delikte zuständig ist. Riesterer stellte das Verfahren wegen unerlaubter Einreise am 31. Juli ein, weil Amri zu diesem Zeitpunkt bereits aus Freiburg verschwunden und für die dortigen Behörden nicht mehr aufzufinden war.

Namentlich Knack wird möglicherweise die genaueren Umstände der Einreise des späteren Attentäters und den Eindruck, den er damals machte, schildern sowie angeben können, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Vorgeschichte des Asylbewerbers zu klären. Von Interesse ist auch die Frage, ob der Falschname „Amir“ möglicherweise auf einen Schreibfehler zurückzuführen war, oder ob Amri seine Identität bewusst verschleiern wollte. Er hatte in Italien vier Jahre lang wegen Brandstiftung im Gefängnis gesessen und war im „Schengen-Informations-System“ (SIS) als unerwünschter Ausländer markiert. Der Name „Amir“ produzierte im SIS allerdings keinen Treffer.

Amri in Berlin als „Mohammed Hassan“ registriert

Zu klären ist möglicherweise auch, ob Amri alleine bei der Polizei in Freiburg vorstellig wurde. Bei der Einreise sollen ihn zwei tunesische Landsleute und Gesinnungsgenossen, Bilal Ben Ammar und Habib S., begleitet haben. Reisedokumente legte er auf dem Polizeirevier Nord nicht vor. Später wurde bekannt, dass er im Besitz eines tunesischen Passes war. Wenige Wochen nach der Ankunft in Freiburg ließ sich Amri in Berlin unter dem Namen „Mohammed Hassan“ erneut als Asylbewerber registrieren.

Die Zeugin Freimuth wertet als Sachbearbeiterin beim Verfassungsschutz Berichte von V-Leuten im radikalislamischen Milieu aus. Ihrer Behörde gilt ein besonderes Interesse des Ausschusses, weil nach wie vor nicht abschließend geklärt ist, inwieweit der Verfassungsschutz Amri während dessen Aufenthalts in Deutschland im Blick hatte. Nach dem Anschlag hatte Behördenchef Dr. Hans-Georg Maaßen betont, der Attentäter sei ein „reiner Polizeifall“ gewesen, eine Verwicklung des Verfassungsschutzes also ausgeschlossen.

„Keine Quelle im engeren Umfeld“

Dementsprechend verneinte die Bundesregierung im Januar 2017 eine Kleine Anfrage der Grünen, ob es „im Umfeld“ Amris einen V-Mann des Verfassungsschutzes gegeben habe. Diese Auskunft stand freilich auf wackeligen Füßen; wie sich später herausstellte, verfügte Maaßens Behörde über einen Informanten in der Moabiter Fussilet-Moschee, wo Amri ein und aus ging und gelegentlich als Vorbeter auftrat. Auf eine erneute Anfrage des FDP-Abgeordneten Benjamin Strasser gab die Bundesregierung im Mai 2018 denn auch eine etwas modifizierte Antwort: Im „engeren Umfeld“ Amris habe es keine Quelle gegeben. Mehr lasse sich mit Rücksicht auf das „Staatswohl“ nicht sagen.

Die Frage, wie nahe der Verfassungsschutz dem Erkenntnisgewinn über Amris Treiben gewesen ist, hat neuerdings wieder medialen Staub aufgewirbelt. Offenbar hat die Behörde im März 2017 dem Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) nahegelegt, den Einsatz eines Informanten in der Fussilet-Moschee möglichst nicht an die große Glocke zu hängen. Dies geht aus einer Aufzeichnung zur Vorbereitung eines Gesprächs Maaßens mit Geisel hervor. Allerdings war der V-Mann auf die Moscheegemeinde, nicht speziell auf Amri angesetzt. Er soll diesen persönlich auch nicht näher gekannt haben. (wid/05.09.2018)

Zeit: Donnerstag, 13. September 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 12. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

