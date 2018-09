Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 15.05 Uhr

Ein von der AfD eingebrachter Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, der darauf zielt, die Verwirkungsregelung des Artikels 18 des Grundgesetzes um die ungestörte Religionsausübung des Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes zu erweitern, beschäftigt den Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, in einer 45-minütigen Debatte. Im Anschluss soll der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz wird voraussichtlich die Federführung dabei übernehmen.

Grundrechtsverwirkung

In Artikel 18 des Grundgesetzes heißt es: „Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief- Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen."

Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes gewährleistet die ungestörte Religionsausübung. (sas/17.09.2018)