Über die Entwicklung des Europäischen Bildungsraums diskutiert der Bundestag am Donnerstag, 11. Oktober 2018. Basis dafür ist ein von den Koalitionsfraktionen angekündigter, aber derzeit noch nicht vorliegender Antrag mit dem Titel: „Europäischer Bildungsraum – Mobilität, Hochschulnetzwerke und Digitalisierung – Die Zukunft eines innovativen, qualitativ hochwertigen europäischen Bildungsraums“, über den im Anschluss an die 45-minütige Debatte abgestimmt werden soll.

Beratungsgegenstand ist auch der „Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses 2015 bis 2018“ (19/1445), der anschließend an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden soll.

48 Staaten gehören dem Europäischen Hochschulraum an

Deutschland habe gemeinsam mit Frankreich, Italien und Großbritannien auf der Konferenz der für Bildung zuständigen Minister an der Universität Sorbonne 1998 die Grundlage eines gemeinsamen Rahmens für die europäische Hochschulbildung geschaffen, heißt es in der Unterrichtung der Bundesregierung. Dem Europäischen Hochschulraum (EHR) gehörten inzwischen 48 Staaten an.

Kernelenente des Bologna-Prozesses seien die Einführung gestufter Studiengänge, die Vereinfachung der Anerkennung, die Einführung des Kreditpunktesystems ECTS, die europäische Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung, die Förderung der Mobilität der Studenten und Hochschulangehörigen und die Stärkung einer europäischen Dimension der Hochschulbildung gewesen. Erweitert worden sei der Zielkatalog bei den Folgekonferenzen in Prag (2001) und Berlin (2003) um lebenslanges Lernen, Einbeziehung der Hochschulen und Studenten, Förderung der weiteren Entwicklung der Qualitätssicherung, Berücksichtigung der Sozialen Dimension bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses, Erhöhung der weltweiten Attraktivität des EHR sowie seine Etablierung nebst dem Europäischen Forschungsraum als die zwei Säulen der Wissensgesellschaft.

Prinzipien des Europäischen Hochschulraums in Frage gestellt

Die Bundesregierung betont in ihrer Unterrichtung, seit der Konferenz der Wissenschaftsminister in Jerewan 2015 habe es in einzelnen Staaten politische Entwicklungen gegeben, die die Prinzipien des Europäischen Hochschulraums brechen oder in Frage stellten. Die Verhaftung von Wissenschaftlern, die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, die Diskreditierung faktengeleiteter Diskurse, der Versuch, politisch unliebsame Hochschulreinrichtungen zu schließen und Hochschulangehörige zu entlassen, stelle den Europäischen Hochschulraum auf die Probe. Vielzitierte gemeinsame europäische Werte würden eine inakzeptable Relativierung erfahren.

Für Deutschland seien die Werte des Europäischen Hochschulraums, namentlich die Wissenschafts- und akademische Freiheit, die institutionelle Autonomie der Hochschuleinrichtungen, demokratische verfasste Hochschulen unter Beteiligung der Studenten, Lehrenden und Forschenden, jedoch nicht verhandelbar, macht die Bundesregierung deutlich. (rol/hau/01.10.2018)