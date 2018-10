Liveübertragung: Donnerstag, 11. Oktober, 15.05 Uhr

Die Bundesregierung plant eine Änderung des Personenstandsgesetzes. Der dazu angekündigte Gesetzentwurf „zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben“ wird am Donnerstag, 11. Oktober 2018, gemeinsam mit einem von der Linksfraktion avisierten Antrag mit dem Titel: „Geschlechtliche Menschenrechte gewährleisten“, in erster Lesung beraten. Nach 45-minütiger Debatte sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Inneres und Heimat überwiesen werden.

Personenstand: weiblich, männlich oder divers

Durch den Gesetzentwurf soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei der Beurkundung der Geburt eines Neugeborenen neben den Angaben „weiblich“ und „männlich“ oder der „Eintragung des Personenstandsfalls ohne eine solche Angabe“, auch die Bezeichnung „divers“ zu wählen, wenn eine Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter nicht möglich ist.

In Fällen, in denen auch die weitere Geschlechtsentwicklung nicht zu einer Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter führt, oder in denen die Zuordnung nach der Geburt unrichtig erfolgte, wird betroffenen Personen die Möglichkeit eröffnet, durch Erklärung gegenüber dem Standesamt die Zuordnung im Geburtseintrag ändern zu lassen und - soweit dies gewollt ist - neue Vornamen zu wählen. Mit der Neuregelung soll eine entsprechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 umgesetzt werden. (hau/01.10.2018)