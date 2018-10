Liveübertragung: Freitag, 12. Oktober, 12.35 Uhr

Über die Wohnungspolitik diskutiert der Bundestag am Freitag, 12. Oktober 2018, ein Stunde lang. Den Abgeordneten liegen dazu ein Antrag (19/4549) sowie ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/4557) vor. Die Fraktion Die Linke hat außerdem einen Antrag mit dem Titel „Mieterhöhungsstopp jetzt“(19/4829) vorgelegt, der ebenfalls diskutiert und im Anschluss an die Debatte – ebenso wie die anderen Vorlagen – an die mitberatenden Ausschüsse überwiesen werden soll. Bei dem Gesetzentwurf der Grünen und dem Antrag der Linksfraktion soll der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz die Federführung innehaben. Bei dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen soll der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen die Federführung übernehmen.

Grüne fordern höhere Bundesmittel

Die Grünen fordern in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, die Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung sofort deutlich zu erhöhen. Der Trend des schrumpfenden Sozialwohnungsbestands müsse gestoppt werden, schreiben die Abgeordneten. Es gehe darum, Menschen zu entlasten und den sozialen Zusammenhalt wieder zu stärken. Dazu soll die Regierung nach den Vorstellungen der Grünen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit sowie eine „wirkungsvolle und zeitlich verlängerte Mietpreisbremse“ auf den Weg bringen. Weitere Forderungen beziehen sich auf die Modernisierung und den Umbau von Gebäuden, bessere Bedingungen für Genossenschaften und Anreize für Neubau.

Entlastung beim nichtgewerblichen Hauskauf

Mit ihrem Gesetzentwurf zielen die Grünen auf eine Entlastung beim nicht-gewerblichen Hauskauf ab. Hintergrund sind dem Entwurf zufolge die immer weiter steigenden Kosten des Immobilienerwerbs. Die Abgeordneten verweisen darauf, dass seit dem 1. Juni 2015 in Deutschland bei der Vermittlung von Wohnraum das Bestellerprinzip gilt, nicht aber bei der Vermittlung von Wohneigentum.

Während bei der Mietwohnungsvermittlung außerdem die Höhe der Maklerprovision seit langem gesetzlich auf zwei Nettokaltmieten plus Umsatzsteuer begrenzt werde, sei sie beim Immobilienkauf beziehungsweise -verkauf nicht gesetzlich näher in ihrer Höhe bestimmt.

Deckelung der Maklerprovision vorgeschlagen

Als Lösung wird die haushaltsneutrale Stärkung der Wohneigentumsbildung und der Alterssicherung beim Wohnen sowie des Verbraucherschutzes beim nicht gewerblichen Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien in Verbindung mit Deckelung der Maklerprovision vorgeschlagen.

Daneben bedürften nach Auffassung der Abgeordneten angesichts der deutlich gestiegenen Immobilienpreise auch die Notar- und Gerichtsgebühren, die bei Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien anfallen, einer Überprüfung.

Antrag der Linken

Die Linke will gesetzlich regeln, das Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserung bei Bestandsmieten nur in Höhe des Inflationsausgleichs zulässig sind. Das gegenwärtige Mietrecht gestatte Mieterhöhungen ohne Gegenleistung. Dies habe zur Folge, dass Mieter, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, aus ihren Wohnungen und ihrem sozialen Umfeld vertrieben werden.

Die Linke sieht dringenden Handlungsbedarf, das Mietrecht dahingehend zu ändern, dass die Mietenentwicklung gestoppt werden kann. Weiter heißt es in der Begründung, der Antrag sei bereits im Februar 2014 in den Bundestag eingebracht worden (18/505), habe aber damals keine Mehrheit gefunden. Aufgrund der aktuellen Debatte solle ein neuer Anlauf unternommen werden. (hau/11.10.2018)