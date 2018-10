Der 1. Unterschungsausschuss („Breitscheidplatz“) wird sich in der nächsten parlamentarischen Sitzungswoche erneut den Umständen der Einreise des späteren Attentäters Anis Amri nach Deutschland im Sommer 2015 zuwenden. Dazu sollen am Donnerstag, dem 11. Oktober 2018 unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) ein ehemals leitender Mitarbeiter der baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Karlsruhe sowie ein damals in Karlsruhe tätiger Staatsanwalt aussagen. In nichtöffentlicher Anhörung will der Ausschuss darüber hinaus die Zeugin Lia Freimuth vom Bundesamt für Verfassungsschutz ein weiteres Mal befragen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 12 Uhr im Europa-Saal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Aufenthalt von Anis Amri in Karlsruhe

Der Zeuge Christian Laumann war zum Zeitpunkt der Einreise Amris Leiter einer von einem privaten Anbieter betriebenen und von 2014 bis 2016 in der früheren Mackensen-Kaserne untergebrachten Nebenstelle der Karlsruher Erstaufnahmeeinrichtung. Amri hatte sich am 6. Juli 2015 der Freiburger Polizei als Asylbewerber vorgestellt und war, ausgestattet mit einer Zugfahrkarte, nach Karlsruhe weitergeschickt worden. Am 7. Juli wurde er in der von Laumann geleiteten Unterkunft registriert, allerdings fortan offenbar nicht mehr gesehen. Am 21. Juli strich Laumann ihn deswegen aus der Liste der Bewohner. Normalerweise hätte Amri in der Erstaufnahme über das automatische Verteilsystem EASY einem Bundesland zugewiesen werden müssen. Dies unterblieb jedoch.

Amri muss sich mindestens vier Tage lang in Karlsruhe aufgehalten haben, denn er wurde dort am 11. Juli in einer Straßenbahn beim Schwarzfahren erwischt. Der Ausschuss hat als zweiten Zeugen in öffentlicher Anhörung für Donnerstag den mittlerweile in Offenburg tätigen Staatsanwalt Bastian Kioschis geladen, der damals das Ermittlungsverfahren wegen „Erschleichens von Leistungen“ gegen Amri führte. Nachdem bereits die Polizei in Freiburg routinemäßig Anzeige wegen illegaler Einreise gegen den Tunesier erstattet hatte, war dies innerhalb weniger Tage bereits das zweite Mal, dass er bei der Justiz aktenkundig wurde. Allerdings wurde das Verfahren bei Eröffnung am 28. Juli umgehend eingestellt, da die Karlsruher Verkehrsbetriebe kein Strafverfolgungsinteresse bekundeten.

Auffällig in Italien, unauffällig in Deutschland

Die Anhörung der Karlsruher Zeugen könnte bestenfalls bislang unbekannte Details über Amris Anfänge in Deutschland zutage fördern, womöglich Hinweise auf seine tatsächliche Verweildauer in der Stadt, auch auf sein Verhalten. Insassen der italienischen Gefängnisse, in denen Amri vor seiner Einreise nach Deutschland vier Jahre lang wegen Brandstiftung inhaftiert war, ebenso wie Mitbewohner in deutschen Flüchtlingsunterkünften haben ihn als extrem aggressiven Islamisten beschrieben.

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hatte der Ausschuss am 13. September den Freiburger Polizeibeamten angehört, bei dem sich der Tunesier als Asylbewerber vorgestellt hatte. Er muss dabei dermaßen unauffällig gewirkt haben, dass der Zeuge keinerlei persönliche Erinnerung besaß, sondern seine Schilderung auf den Aktenbefund stützen musste. In derselben Sitzung war ein Beamter der Freiburger Staatsanwaltschaft zu Wort gekommen, der das Verfahren wegen illegaler Einreise gegen Amri zu bearbeiten hatte. Er beschrieb eindrücklich die Schwierigkeiten, die es ihm bereitete, dass Amri nach seinem Verschwinden aus Freiburg mit keiner Wohnadresse zu lokalisieren war.

Abschluss der Vernehmung der Zeugin Lia Freimuth

Die Zeugin Freimuth, deren nichtöffentliche Vernehmung der Ausschuss am Donnerstag voraussichtlich abschließen wird, ist seit 2008 als Auswerterin im Bundesamt für Verfasssungsschutz tätig. Sie führt derzeit Personenakten über 500 Berliner Islamisten. Im öffentlichen Teil ihrer Anhörung hatte sie am 13. September erklärt, dass ihre Behörde Amri bereits seit Januar 2016 im Blick hatte, und auf die Frage der Abgeordneten Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen), ob der Tunesier mit nachrichtendienstlichen Mitteln „überwacht“ worden sei, nach einigem Zögern mit „ja“ geantwortet.

In der vorigen Sitzung an 27. September präzisierte Freimuths Vorgesetzter, Referatsgruppenleiter Gilbert Siebert, diese Aussage indes dahingehend, dass nach seinem Verständnis von nachrichtendienstlichen Mitteln nur eingeschränkt und von Überwachung gar nicht die Rede sein konnte. Der Verfassungsschutz habe lediglich einige V-Leute im radikalislamischen Milieu auf Amri angesprochen, Fotos vorgelegt, auf denen er zu sehen war, und nach seinem Aufenthalt gefragt. Im Fachjargon sei das keine „Überwachung“, sondern eine „Beobatchung“. (wid/04.10.2018)

Zeit: Donnerstag, 11. Oktober 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europa-Saal 4.900

