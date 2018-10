Der Petitionsausschuss befasst sich in öffentlicher Sitzung am Montag, 8. Oktober 2018, ab 12.15 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses mit zwei Petitionen. Zu Beginn der Sitzung unter Leitung von Marian Wendt (CDU/CSU) steht eine Eingabe auf der Tagesordnung, in der ein Verbot von Tierversuchen mit dem Schweregrad „schwer“ gefordert wird. Ab 13 Uhr berät der Ausschuss dann die von der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld eingebrachte Petition mit der Forderung, „die Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen wieder herzustellen“.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Kritik am deutschen Tierschutzrecht

Das deutsche Tierschutzrecht verstoße gegen die EU-Tierversuchsrichtlinie, heißt es in der vom Verein „Ärzte gegen Tierversuche“, dem „Bund gegen Missbrauch der Tiere“ und der Tierschutzorganisation „Tasso“ unterstützten Petition, die mehr als 71.000 Unterstützer gefunden hat. Laut der europäischen Richtlinien solle es, „aus ethischer Sicht eine Obergrenze für Schmerzen, Leiden und Ängste geben, die in wissenschaftlichen Verfahren nicht überschritten werden darf. Hierzu sollte die Durchführung von Verfahren, die voraussichtlich länger andauernde und nicht zu lindernde starke Schmerzen, schwere Leiden oder Ängste auslösen, untersagt werden.“ Als Beispiele werden Elektroschocks, denen das Tier nicht entgehen kann und Versuche, bei denen Schwimmen erzwungen wird, genannt. Solche Versuche dürften nach der Richtlinie nur in Ausnahmefällen vorläufig genehmigt werden, schreiben die Petenten. Die Beschränkung auf Ausnahmefälle werde aber im Deutschen Tierschutzgesetz nicht umgesetzt.

Kritisiert wird auch, dass Tierversuche zu Bildungszwecken in Deutschland der Anzeige- statt der Genehmigungspflicht unterliegen würden. Das widerspräche der EU-Richtlinie, wonach solche Versuche nicht unter die Fallgruppen fallen würden, für die ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren möglich ist, heißt es in der Petition.

„Gemeinsame Erklärung 2018“

Im zweiten Teil der Sitzung befasst sich der Petitionssauschuss mit der sogenannten „Gemeinsamen Erklärung 2018“, auf die die Petentin in der Petition verweist und in der es heißt: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“

Die Petentin Vera Lengsfeld schreibt in der Eingabe, die mehr als 65.000 Unterstützer gefunden hat, der seit Herbst 2015 andauernde Zustand eines unkontrollierten Zustroms von illegalen Migranten über die deutsche Außengrenze müsse umgehend beendet werden. Er habe zu einer Überforderung der deutschen Gesellschaft in mittlerweile fast allen Bereichen geführt, die an einen Zerfall der rechtsstaatlichen Strukturen grenze. „Inzwischen hat dieser ungebremste Zustrom eine Asylmaschinerie in Deutschland entstehen lassen, die den ursprünglichen humanistischen Impetus konterkariert und teilweise ins Gegenteil verkehrt“, heißt es in der Petition. „Deshalb fordern wir die sofortige Rücknahme der mündlichen Anweisung des ehemaligen Innenministers Thomas de Maizière und die Wiederherstellung des rechtsstaatlichen Grenzregimes“, schreibt die Petentin.

Petentin: Zahl der Rohheitsdelikte stark gestiegen

Die Auswirkungen der ungesteuerten und unkontrollierten Migration zeigten sich schon jetzt im öffentlichen Raum, in Schulen und öffentlichen Verwaltungen. Vor allem in den Ballungszentren sei die Zahl der Rohheitsdelikte, der Gewalt auf Straßen und Plätzen und der Sexualdelikte stark gestiegen.

Eine sofortige Abkehr von dem bisherigen Zustand des unkontrollierten, ungesteuerten Zustroms nach Deutschland und ein Wechsel zu einer wirklich humanitären Hilfspraxis sei ein dringend nötiger Schritt, um den gefährdeten inneren Frieden zu erhalten, heißt es in der Petition. (hau/01.10.2018)

Zeit: Montag, 8. Oktober 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Reichstagsgebäude, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: vorzimmer.peta@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.