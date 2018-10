Liveübertragung: Mittwoch, 17. Oktober, 15 Uhr

In Sitzungswochen können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 17. Oktober 2018, nach der Kabinettssitzung über die in der Bundesregierung besprochenen Vorhaben in der Regierungsbefragung Auskunft erhalten und Fragen von aktuellem Interesse im Rahmen der Verantwortlichkeit der Regierung stellen. Die 35-minütige Regierungsbefragung dient der Erstinformation der Abgeordneten. (eis/13.10.2018)