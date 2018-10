Die Digitalisierung in Bildung, Ausbildung und Hochschule steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Fachgesprächs des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages. Das Fachgespräch findet unter Vorsitz von Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD) am Mittwoch, 17. Oktober 2018, im Saal 3.101 ab 9.30 bis 12 Uhr im Saal 3.101 statt. Der Fachausschuss berät langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik, etwa in der Förderung des Forschungsstandortes und in der Hochschul- und Berufsausbildung.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Vorlagen zum Fachgespräch

Vorlagen zum Fachgespräch sind der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Artikel 104c, 104d, 125c und 143e des Grundgesetzes (19/3440), der Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) über „Digitale Medien in der Bildung“ (18/9606), die Broschüren „Digitale Innovationen – Neue Dimensionen von Bildung und Wissenschaft erschließen“ und „Berufsbildung 4.0 – den digitalen Wandel gestalten“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie ein Auszug aus dem Berufsbildungsbericht des Ministeriums und die Strategie der Kultusministerkonferenz (KMK) zur „Bildung in der digitalen Welt“. (eis/11.10.2018)

Zeit: Mittwoch, 17. Oktober 2018, 9.30 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Reichstagsgebäude, Sitzungssaal 3.101

