Der Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ widmet sich in einem Fachgespräch der aktuellen Situation der internationalen Freiwilligendienste. In der Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) sollen drei Sachverständige befragt werden. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Junge Menschen können auch in gemeinwohlorientierten Einrichtungen im Ausland freiwillig Dienst leisten. Möglich ist ein Einsatz im sozialen oder ökologischen Bereich ebenso wie im Bildungswesen, dem Sport oder auf kulturellem Gebiet. Freiwillige können praktische Hilfe leisten und dabei persönliche und interkulturelle Erfahrungen sammeln. (eis/11.10.2018)

Zeit: Mittwoch, 17 Oktober 2018, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: +030 227 37474, Fax: 030 227 36805, E-Mail: familienausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen