Mit dem Krieg im Jemen beschäftigen sich zwei Anträge von Bündnis 90/Die Grünen (19/834) und Die Linke (19/833) die der Bundestag am Freitag, 23. Februar 2018, erstmals beraten und anschließend zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen wurden.



Anträge der Linken und Grünen

Nach Ansicht der Linken müssen Waffenexporte an Saudi-Arabien, auf die Arabische Halbinsel und darüber hinaus an Kriegsverbündete der Saudis sofort gestoppt werden. Deutschland müsse humanitäre Hilfe verstärken und sich gegen die Seeblockade und für freien Zugang humanitärer Hilfe zu den in Not geratenen Menschen einsetzen. Viele Empfänger deutscher Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgüter in der Region seien direkt oder indirekt am Krieg im Jemen beteiligt, schreibt Die Linke.



Auch die Grünen fordern, jegliche Rüstungsexporte an die am Jemenkrieg beteiligten Staaten sofort zu stoppen, keine neuen Genehmigungen an diese Staaten zu erteilen und bereits genehmigte Exporte zu widerrufen. Das Ausmaß von Leid und Zerstörung im Jemen sei in erster Linie durch die äußere Intervention in einen ursprünglich lokalen Konflikt verursacht worden, vor allem durch die Bombenangriffe einer Staatenkoalition unter Führung Saudi-Arabiens, heißt es zur Begründung. (sas/vom/23.02.2018)