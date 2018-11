Der Mieterschutz steht im Mittelpunkt einer Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am Mittwoch, 7. November 2018. In der Sitzung unter Leitung von Stephan Brandner (AfD) sollen ab 17 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600, neun Sachverständige und zwei Vertreter der Mieter- und Immobilienverbände befragt werden. Grundlage der Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Mietrechtsanpassungsgesetz, zwei Anträge der Linksfraktion und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Hintergrund ist dem Gesetzentwurf (19/4672, 19/5415) zufolge, dass die durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21. April 2015 (Bundesgesetzblatt I, Seite 610) eingeführten Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn (sogenannte Mietpreisbremse) bislang insgesamt nicht zu den erhofften Wirkungen geführt haben. Der Entwurf strebe einen ausgewogenen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern an.

Er sieht unter anderem vor, dass in Zukunft Mieter aufgrund einer neuen vorvertraglichen Auskunftsverpflichtung des Vermieters bereits bei Begründung des Mietverhältnisses erfahren werden, ob der Vermieter sich auf eine Ausnahme berufen kann. Eine nach seiner Ansicht zu hohe Miete muss der Mieter dem Vermieter in Zukunft nur noch in einfacher Weise mitteilen („rügen“).

Weiter sieht der Entwurf vor, den Umlagesatz in Gebieten, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist (sogenannte Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze) für die Dauer von zunächst fünf Jahren von elf Prozent auf acht Prozent abzusenken.

Darüber hinaus wird zum Schutz der Mieter vor dem sogenannten Herausmodernisieren und zur Eindämmung der (weiteren) Gentrifizierung von Quartieren ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand über die Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchlicher Weise in das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 eingefügt.

Antrag der Linken zur Reform des Mietrechts

Unter der Überschrift „Mietenanstieg stoppen, Mieterinnen und Mieter schützen, Verdrängung verhindern“ (19/4885) beantragt die Fraktion Die Linke, dass der Bundestag umgehend einen Gesetzentwurf für eine umfassende Reform des Mietrechts vorlegt. Diese solle unter anderem eine Verbesserung der Mietpreisbremse, die Begrenzung von Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen, die Reduzierung von Mietsteigerungen nach Modernisierung auf ein Minimum, die Sanktionierung von Verstößen gegen die Rechte von Mietern und die Ausweitung des Schutzes für Mieter vor Kündigung und Wohnungsverlust enthalten.

Die Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass die Entwicklung der Mieten seit vielen Jahren steil nach oben gehe sich von der Entwicklung der Löhne entkoppelt habe. Die Mietpreisbremse, die diese Entwicklung stoppen sollte, habe sich in den meisten Fällen als wirkungslos erwiesen. Nur mit einer umfassenderen Reform des Mietrechts und einer deutlichen Stärkung der Mieterrechte werde es gelingen, den Mietwohnungsmarkt für Spekulationen unattraktiv zu machen und Mietenexplosion und Verdrängung zu verhindern.

Antrag der Linken für einen Mieterhöhungsstopp

Einen sofortigen Mieterhöhungsstopp fordert die Fraktion Die Linke in einem weiteren Antrag (19/4829). Darin heißt es, der Bundestag solle die Bundesregierung auffordern, einen Entwurf vorzulegen, um gesetzlich zu regeln, dass Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserung bei Bestandsmieten nur in Höhe des Inflationsausgleichs zulässig sind.

Zur Begründung heißt es, nicht nur bei Neuvermietungen, auch im Bestand stiegen die Mieten seit Jahren erheblich. Menschen mit geringen Einkommen und Durchschnittsverdienende fänden in vielen Großstädten, Ballungsräumen und Universitätsstädten kaum noch Wohnungen. Viele Mieter seien bereits aus ihren Wohnungen verdrängt oder seien akut von Verdrängung bedroht.

Antrag der Grünen zur Reform des Mietrechts

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag (19/2976) eingebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, das Mietrecht wirksam zu reformieren und bezahlbares Wohnen zu sichern. Der Antrag listet eine Reihe von Punkten auf, die sicherstellen sollen, dass die Mietentwicklung in den Gebieten mit Wohnraummangel gedämpft wird, Zukunftsinvestitionen in den Wohnungsbau fair gestaltet, die Rechte der Mieter gestärkt und Mietermodernisierungen ermöglicht werden.

Gleichzeitig sollen Mieter vor Mietpreisüberhöhung geschützt und entlastet werden, indem die Betriebskostenabrechnung verbraucherfreundlicher wird. Der Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum seien die elementaren Fragen, die umgehend angegangen werden müssen, heißt es in dem Antrag. Viele Menschen könnten sich die Miete in den Städten nicht mehr leisten und seien von Verdrängung bedroht. Dies sei eine Gefahr für den sozialen Frieden.(mwo/eis/05.11.2018)

Zeit: Mittwoch, 7. November 2018, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600



Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030 227 32430; Fax: 030 227 36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen