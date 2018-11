Einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Technologischen Fortschritt nicht aufhalten – Neue Verfahren in der Gentherapie einsetzen“ (19/5996) hat der Bundestag am Donnerstag, 29. November 2018, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Das Genmanipulationswerkzeug CRISPR/Cas

In dem FDP-Antrag heißt es, neue technologische Verfahren in der Gesundheitsforschung eröffneten gute Möglichkeiten in der Therapie und Heilung zahlreicher Erbguterkrankungen. Das neue, technisch elegante Genmanipulationswerkzeug CRISPR/Cas erlaube es zum Beispiel, viel zielgenauer und einfacher als zuvor beliebige Partien des Erbguts zu verändern. CRISPR – die Abkürzung steht für „clustered regularly interspaced short palindromic repeats“, wo unter anderem die Ansatzstellensequenz für den gezielten Schnitt im DNA-Molekül hinterlegt ist – komme in mannigfaltigen Modifikationen natürlich im Erbgut der unterschiedlichsten Bakterien überall in der Umwelt vor.

Schon heute revolutionierten CRISPR/Cas9 und verwandte Methoden alle Gebiete, in denen gentechnische Veränderungen eine Rolle spielen, schreiben die Liberalen. Ein Vorteil von CRISPR/Cas sei, dass keinerlei technologiebedingte Sequenzveränderungen im Erbgut zurückbleiben und man so behandelte DNA-Sequenzen nicht von natürlich auftretenden Veränderungen des Erbguts unterscheiden kann. Einschränkungen der Technologie seien, dass CRISPR/Cas9 nicht an allen Stellen des Erbguts schneiden könne und dass, wie bei anderen Technologien, lediglich eine Sequenz pro Anwendung modifiziert werden könne.

„Chancen vor den Risiken sehen“

Die FDP fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die Chancen vor den Risiken in der Entwicklung der Humangenetik zu sehen. Neue, innovative Technologien in der Gesundheitsforschung sollten in ihren positiven Auswirkungen nicht durch gesetzliche oder staatliche Regulierung eingeschränkt werden.

Darüber hinaus sollten gentherapeutische Projekte (Grundlagenforschung und angewandte Forschung) in der Gesundheitsforschung finanziell unterstützt werden, wenn sie sich mit der Heilung von heute noch unheilbaren Krankheiten beschäftigen. (hau/29.11.2018)