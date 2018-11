Liveübertragung: Donnerstag, 29. November, 13.10 Uhr

Anträge von CDU/CSU und SPD, der Linksfraktion sowie von Bündnis 90/Die Grünen zum Klimaschutz stehen am Donnerstag, 29. November 2018, auf der Tagesordnung des Bundestages. In einstündiger erster Lesung beraten und anschließend an den federführenden Umweltausschuss überwiesen werden soll der Antrag der Grünen mit dem Titel „Wirksame Klimaschutzgesetze vorlegen – Maßnahmen und Regelungen für alle Sektoren“ (19/6103).

Darin fordert die Fraktion von der Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen und Maßnahmen in den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Finanzen. Als Zwischenziele werden bis 2030 eine Treibhausgaseinsparung von 55 Prozent und bis 2050 von mindestens 95 Prozent genannt.

Antrag der Koalitionsfraktionen

Direkt abstimmen will der Bundestag über den Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Klimakonferenz von Katowice – Pariser Klimaabkommen entschlossen umsetzen“ (19/6052) sowie über der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Klimagerechtigkeit global stärken – Energiewende und Kohleausstieg sozial gestalten“ (19/6058).

CDU/CSU und SPD fordern die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die Umsetzungsregelungen und eine angemessene Verankerung aller drei Langfristziele des Übereinkommens von Paris auf der Klimakonferenz verabschiedet werden. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten weiterhin daran arbeiten, ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen.

Darüber hinaus solle die Regierung den Weg der Treibhausgasreduktion weitergehen und darauf hinarbeiten, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 so schnell wie möglich erreicht. Noch 2019 sollte ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, das die Einhaltung des Klimaschutzziels auf jeden Fall 2030 gewährleistet.

Linke: Klimagerechtigkeit global stärken

Die Linke verlangt unter anderem, das Thema der Schäden und Verluste durch den Klimawandel auf der Verhandlungsagenda dauerhaft zu verankern. Auf die polnische Regierung solle eingewirkt werden, eine Klimakonferenz ohne Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie Persönlichkeitsrechte zu gewährleisten.

Zudem solle die Bundesregierung Bestrebungen der „Atomkraftlobby“ entgegentreten, Atomenergie als klimafreundliche Form der Energiegewinnung neu in Stellung zu bringen. Für den deutschen Endkundenmarkt solle eine Strompreisaufsicht eingesetzt werden. Für energiearme Bevölkerungsgruppen sollten Strom-Sozialtarife eingeführt werden. Stromsperren seien gesetzlich zu verbieten.

Antrag der Linken und der Grünen

Ebenfalls direkt abgestimmt werden soll über den gemeinsamen Antrag von Grünen- und Linksfraktion mit dem Titel „UN-Klimakonferenz in Katowice 2018 – Pariser Klimaabkommen international unterstützen und in Deutschland umsetzen“ (19/6104). Die beiden Fraktionen fordern unter anderem, die internationale Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar jährlich ab 2020 als zentrales Instrument auszubauen und damit besonders betroffene Regionen zu unterstützen.

Die von der Klimakrise am härtesten getroffenen Staaten sollten bei Schäden und Verlusten unterstützt werden. Auch sollten Klimarisikoversicherungen arme und verwundbare Bevölkerungsgruppen und Staaten einschließen, ohne finanzielle Risiken einseitig auf sie abzuwälzen.

Klimakonferenz der Vereinten Nationen

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen vom 3. bis 14. Dezember 2018 ist eine weltweite Konferenz, bei der über die Klimapolitik verhandelt wird. In deren Rahmen treffen sich im polnischen Kattowitz zugleich die Parteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen zu ihrer 24. Konferenz (COP24, Conference of the Parties).

Darüber hinaus treffen sich zum 14. Mal die Parteien des Kyoto-Protokolls (CMP14) sowie die Vertreter der Signatarstaaten des Übereinkommens von Paris (CMA1). Erwartet werden rund 20.000 Menschen aus 190 Ländern, darunter Politiker, Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen sowie Repräsentanten von Wissenschaft und Wirtschaft.

Antrag der FDP zur Klimakonferenz

Federführend im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beraten werden soll ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „COP24 für Weiterentwicklung marktbasierter Klimaschutzmechanismen nutzen“ (19/6053). Danach soll sich die Bundesregierung in Kattowitz dafür einsetzen, dass die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit der Vertagsstaaten bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzziele geschaffen wird. Die Anreize zu internationaler Klimaschutzkooperation sollten nicht durch „übermäßige Anforderungen und bürokratische Hürden“ erschwert werden.

Zudem solle sich die Regierung für einen grenzüberschreitenden Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten engagieren und die internationale Anerkennung von Zertifikaten unterschiedlicher Emissionshandelssysteme unterstützen.

AfD: Klimaschutzpolitik revidieren

Der Bundestag stimmt ferner über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Aufgabe der Energie- und Klimaschutz-Zwischenziele 2030 des Energiekonzeptes 2010 – Für eine faktenbasierte Klima- und Energiepolitik“ (19/2998) ab. Dazu legt der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Die AfD fordert darin eine vollständige Revidierung der Klimaschutzpolitik. Dazu seien unter anderem „alle diesbezüglichen Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften in der Klima- und Energiepolitik zu beenden“ und internationale Verträge und Verpflichtungen aufzugeben. Die Fraktion begründet ihre Forderung damit, dass die bisherige Klimaschutzpolitik gescheitert und der Einfluss der deutschen Emissionen auf das „sogenannte Weltklima“ ohnehin gering sei.

Linke: Älteste Braunkohlekraftwerke vom Netz nehmen

Zur Abstimmung steht zudem ein Antrag der Fraktion Die Linke (19/830), in dem die unverzügliche Abschaltung der 20 ältesten Braunkohlekraftwerke gefordert wird. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt ein seiner Beschlussvorlage (19/1897), diesen Antrag abzulehnen.

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Braunkohle-Antrag die Bundesregierung auf, an den Klimazielen für 2020 festzuhalten und entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen. Nach Auffassung der Abgeordneten muss ein Kohleausstiegs-Rahmengesetz einen Abschaltplan für Kohlekraftwerke enthalten. Bis spätestens 2035 sollten damit planmäßig alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein.

Die 20 ältesten Braunkohlekraftwerke sollten spätestens zum 31. Dezember 2020 vom Netz gehen. Die Folgen für die betroffenen Beschäftigten und Regionen wollen die Parlamentarier mit einem Fonds abfedern, in den der Bund jährlich mindestens 400 Millionen Euro speist.

Gesetz soll Treibhausgasminderungen vorschreiben

Nach dem Wunsch der Linksfraktion schreibt künftig ein Klimaschutzgesetz detailliert jährliche Treibhausgasminderungen vor und evaluiert den Prozess fortlaufend. Zugleich erhöht sich per Gesetz der Ökostromanteil am Stromgesamtverbrauch.

Bislang bekenne sich die Große Koalition zwar vordergründig zu den für die nächsten Jahrzehnte gesetzten Klimazielen, gebe aber die nationale Zielmarke für 2020 auf, schreiben die Abgeordneten zu Begründung. Darüber hinaus halte sie an alten Kohlekraftwerken fest „wie eine Raucherin an der letzten Kippe“. Jedes verschleppte Jahr bedeute dabei einen für die Betroffenen schmerzhafteren Abschaltplan.

AfD will „faktenbasierte Klima- und Energiepolitik“

Die AfD fordert in einem Antrag (19/2998) eine „faktenbasierte Klima- und Energiepolitik“ und die Aufgabe der energie- und Klimaschutz-Zwischenziele 2030 des Energiekonzeptes 2010. Die Regierung solle ihre Klimaschutzpolitik vollständig revidieren.

Zur Begründung heißt es, dass die bisherigen Energie- und Klimaschutzziele weit verfehlt worden seien. Dennoch sei Deutschland einer der Hauptfinanziers der weltweiten Klimaschutzanstrengungen. Der Umweltausschuss hat empfohlen, diesen Antrag abzulehnen (19/6133). (pez/hau/28.11.2018)