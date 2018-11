Das Thema „Blockchain“ steht im Fokus eines öffentlichen Fachgesprächs des Ausschusses für Digitale Agenda des Deutschen Bundestages. Das Fachgespräch unter Vorsitz von Jimmy Schulz (FDP) beginnt am Mittwoch, 28. November 2018, um 16 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. Sechs Sachverständige werden den Ausschussmitgliedern Auskunft erteilen.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 28. November 2018, ab 17.30 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Fragen der Abgeordneten

Eine „Blockchain“ (deutsch: Blockkette) ist eine verkettete Folge von Datenblöcken, die über die Zeit weiter fortgeschrieben wird. Die Abgeordneten interessiert, in welchem Zusammenhang sogenannte Distributed-Ledger-Technologien (DLT) das Blockchain-Verfahren und Bitcoin stehen und worin der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Blockchains besteht. Von Interesse ist auch, in welchen Anwendungsgebieten die geladenen Experten das größte Potenzial der DLT/Blockchain-Technologie sehen und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diese etwa in den Bereichen eHealth, eGovernment und Energiewirtschaft zu nutzen.

Gefragt werden soll auch nach Strategien, um innerhalb eines dezentralen Systems einen gemeinsamen Konsens der User hinsichtlich Standards, Patches und Updates zu finden. Inwieweit das offene und verteilte Design der Blockchain mit dem Datenschutz vereinbar ist, soll ebenfalls angesprochen werden. Die Abgeordneten beschäftigt ferner die Frage, wie das Problem endlos wachsender Datenbanken gelöst werden kann und wie ein regulativer Rahmen aussehen könnte, ohne dass dabei die grundlegenden Eigenschaften von Blockchain/DLT aufgegeben werden müssen.

Der Ausschuss Digitale Agenda widmet sich den aktuellen netzpolitischen Themen. In dem Gremium werden die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung fachübergreifend diskutiert und entscheidende Weichen für den digitalen Wandel gestellt. Netzpolitik ist für den Ausschuss kein Nischenthema. Der Ausschuss sieht sich als wichtiger Impulsgeber für die parlamentarische Arbeit. (eis/vom/20.11.2018)

Zeit: Mittwoch, 28. November 2018, 16 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Reichstagsgebäude, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: ada@bundestag.de ) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen