Die Bundesregierung plant, den Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung zum 1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent zu erhöhen. Über den zu diesem Zweck vorgelegten Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch zur Beitragssatzanpassung (19/5464) hat der Bundestag am Donnerstag, 8. November 2018, in erster Lesung beraten. Darüber hinaus hat die Fraktion Die Linke einen Antrag mit dem Titel „Pflege solidarisch finanzieren – Beitragserhöhungen stoppen“ (19/5525) eingebracht, der zusammen mit dem Gesetzentwurf zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen wurde.

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff erfordert Anpassung

Hintergrund der Beitragsänderung sei die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, so die Bundesregierung. Dadurch seien „Leistungen der Pflegeversicherung deutlich verbessert worden“, und „mehr Menschen hätten diese in Anspruch genommen als erwartet“. In der Pflegeversicherung ergebe sich daraus ein Defizit von voraussichtlich über drei Milliarden Euro in diesem Jahr. Ab 2019 würden außerdem Maßnahmen des geplanten Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes ausgabenwirksam – dazu gehören die Anschubförderung für Digitalisierung und die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Ab 2020 entstehen für die geplante bessere Vergütung der Beratungsbesuche für Pflegegeldbezieher zusätzliche Mehrausgaben. Zur Finanzierung dieser Mehrausgaben sei eine Anhebung des Beitragssatzes ab 2019 notwendig, schreibt die Bundesregierung zur Begründung im Entwurf. Die geplante Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte soll der Regierung zufolge zu Mehreinnahmen der Pflegeversicherung von 7,6 Milliarden Euro führen. Dadurch könne sichergestellt werden, dass der Beitragssatz in der Pflegeversicherung bis 2022 stabil bleibt.

Antrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Antrag, die Pflegeversicherung auf eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage zu stellen, indem die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2019 aufgehoben wird. Die Beitragsbemessungsgrenze bewirkt, dass der Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung ab einer bestimmten, jährlich neu festgelegten Einkommenshöhe nicht mehr steigt.

Zum 1. Januar 2020 will die Fraktion zudem Kapitaleinkünfte in die Beitragsbemessung einbeziehen. Auch solle die Regierung flächendeckend und bundeseinheitlich die tarifliche Bezahlung in der Altenpflege sichern, indem der Versichertenkreis in der sozialen Pflegeversicherung erweitert wird. Alle privat Pflegeversicherten sollten in die soziale Pflegeversicherung überführt werden. (sas/08.11.2018)