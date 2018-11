Vom 3. bis 14. Dezember 2018 findet in Kattowitz (Polen) die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit befasst sich am Mittwoch, 28. November 2018, in einem öffentlichen Fachgespräch mit diesem weiteren „Meilenstein für einen globalen Klimaschutz“. Die Sitzung unter Leitung von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die UN-Klimakonferenz ist eine weltweite Konferenz, bei der über die Klimapolitik verhandelt wird. In deren Rahmen treffen sich zugleich die Parteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen zu ihrer 24. Konferenz (COP24, Conference oft the Parties).

Darüber hinaus treffen sich zum 14. Mal die Parteien des Kyoto-Protokolls (CMP14) sowie die Vertreter der Signatarstaaten des Übereinkommens von Paris (CMA1). Erwartet werden rund 20.000 Menschen aus 190 Ländern, darunter Politiker, Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen sowie Repräsentanten von Wissenschaft und Wirtschaft. (vom/19.11.2018)

Zeit: Mittwoch, 28. November 2018, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

